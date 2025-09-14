Общество

Лекцию о противодействии киберугрозам в эпоху ИИ провели для псковских сотрудников УФСИН

В УФСИН России по Псковской области состоялась просветительская лекция на актуальную тему: «Дипфейки и ИИ как главная киберугроза современности». Перед сотрудниками выступила Екатерина Гончарова, кандидат исторических наук, доцент, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования, а также лектор Российского общества «Знание», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе лекции подробно рассмотрены современные технологии генеративного искусственного интеллекта, позволяющие злоумышленникам создавать поддельные фото-, видео- и аудиоматериалы высочайшего качества – так называемые «дипфейки». Екатерина Гончарова подробно разъяснила риски, связанные с использованием этих технологий для мошенничества, манипуляции общественным мнением, компрометации сотрудников и дестабилизации обстановки.

Особое внимание было уделено практическим аспектам: как распознать дипфейк, на какие детали обращать внимание в первую очередь, и каков алгоритм действий при столкновении с подобными технологиями в профессиональной деятельности.

В управлении добавили, лекция носила не только просветительский, но и прикладной характер. Полученные знания позволят сотрудникам УИС, чья работа связана с обеспечением безопасности и защитой информации, более эффективно выявлять и противодействовать современным киберугрозам, основанным на использовании ИИ.