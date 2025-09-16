Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: Есть ли сложности с кадрами в псковских школах?

17.09.2025 15:19|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли сложности с кадрами в псковских школах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Главный, опорный вуз региона — Псковский государственный университет, преемник ПГПИ, всегда был «кузницей кадров» для региональной системы образования. Каждый год он выпускает сотни педагогов, и казалось бы, их должно быть в избытке. Но, к сожалению, ситуация совершенно иная, причем не только в сельских школах, но и в городских учреждениях образования есть трудности с поиском педагогов на вакантные места. С чем это связанно? Эксперты называют ряд причин, в их числе: низкая оплата труда, повышенная нагрузка на педагогов и как итог профессиональное выгорание, давление и неуважительное отношение к педагогам как со стороны учеников, так и их родителей. Последний пункт вызывает обеспокоенность даже у Минпросвещения РФ, которое совместно с Госдумой разрабатывает законопроект, призванный создать специальные комиссии по защите чести и достоинства учителей. Комиссии будут рассматривать случаи нарушения норм этики в отношении учителей и их трудовых прав.

Весь этот комплекс проблем приводит к тому, что люди, тем более молодые специалисты, получившие педагогическое образование, работать учителями желанием не горят, либо же рассматривают такое трудоустройство, как крайний вариант, если больше вариантов работы нет.

Есть ли сложности с кадрами в псковских школах? Приходят ли на работу молодые специалисты? Приходится ли привлекать в школы на работу студентов педвузов, еще не завершивших обучение? Чего боится молодой учитель на пороге своей карьеры? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Силами имеющихся сотрудников кадровая потребность в этом учебном году закрыта, об этом сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков. Он рассказал о педагогических классах, вспомогательных инструментах по решению проблем с дефицитом кадров и о мерах социальной поддержки для молодых учителей.

«Мы закрываем вакансии за счет внутренних ресурсов, резервов, перераспределений. Это важная работа. 150 молодых специалистов приступили к работе в этом году, надеюсь, в следующем их будет еще больше. Мы год от года увеличиваем это количество, для нас это большое подспорье. Важным направлением является открытие профильных классов, в том числе и педагогических. В этом году в них обучается 265 человек. На педспециальности поступило также немало — порядка 270 ребят. С ПсковГУ уже заключено тридцать целевых договоров, будем работать над увеличением этого числа, потому что его явно недостаточно. Программа "Земский учитель" — один из инструментов. Понятно, что в масштабе нашего запроса она проблему не решит, но тем не менее помогает — специалистов мы привлекаем. И, конечно, меры социальной поддержки, которые год от года ширятся. Сейчас на эти цели ежегодно выделяется уже 170 миллионов рублей — благодаря решению губернатора. Эти меры хорошо работают для мотивированных специалистов, включая наставников, которые не уходят из профессии. Нашу кадровую потребность мы закрываем силами существующих педагогов, и количество вакансий по сравнению с прошлым годом остается стабильным. Используем в том числе и цифровые инструменты — не как замену, а как вынужденную меру и подспорье учителю. Это важный вопрос, который мы из года в год решаем. Проблема была актуальной и остается сейчас, но доля молодых специалистов в системе растет. Может быть, не теми темпами, которыми нам хотелось бы. Наша задача — привлекать новые инструменты мотивации для них. И мы будем это делать».

Бывший директор Тямшанской гимназии, глава Псковского района Наталья Федорова сообщила, что школы ее района сильного кадрового дефицита не ощущают. Да, есть предметы, по которым педагоги более востребованы, но она отмечает хорошую тенденцию: учебный год уже начался, а заявки по вакансиям на должность учителя продолжают поступать.

«В этом году к нам пришло семь молодых специалистов. Если учитывать динамику последних пяти лет, она держится в пределах десяти-одиннадцати человек. Поэтому несмотря на все сложности молодые специалисты в школу, к счастью, все же идут. У нас действует система поощрения тех, кто отработал первый год. Все ребята, пришедшие в прошлом году, в этом уже стояли на сцене — мы благодарили их за выдержку и первый год работы. Конечно, определенные сложности есть. По нашей аналитике, наибольшим спросом пользуются математики и физики — этих специалистов не хватает. В последнее время добавился дефицит учителей иностранного языка и, из-за большой нагрузки, учителей русского языка и литературы. Но в целом кризисной ситуации нигде нет, практически все вакансии у нас закрыты. Мы объезжали школы, разговаривали с коллегами. Даже сейчас продолжают приходить учителя — молодые специалисты, которые, видимо, ранее не определились с местом работы. Так что новый учебный год мы начинаем в нормальном режиме».

Заслуженный учитель России, историк и краевед из Великих Лук Владимир Орлов считает, что у проблемы нехватки педагогических кадров в школах есть целый комплекс причин. Одна из важнейших — отсутствие уважения к педагогам со стороны учителей и родителей, а виной тому, по его мнению, 80-ые и 90-ые годы прошлого века и постоянные реформы в сфере образования.

«Это целый комплекс мер. И зарплата низкая, и нервотрепка во всю, и авторитет учителя упал ниже плинтуса. Все это вместе и создает такую ситуацию. Одну конкретную причину назвать нельзя. Даже если будут платить очень много, я все равно не поверю, что этого достаточно. Надо исправлять ситуацию по всем направлениям: и поднимать авторитет учителя, и снимать с него дополнительные нагрузки, которых очень и очень много. Помимо бумажных, теперь добавились еще и электронные. Конечно, важен и материальный план. Вот в советское время учителям тоже не очень много платили, тем не менее конкурсы в педагогические вузы были очень большие. Так что считаю, что нужно разбирать целый ряд причин. Тем более, у нас есть, кому разбираться — тому же Рособрнадзору или чиновникам — их хватает. Вспомните эксперименты с образованием в девяностые-восьмидесятые годы — они плохо закончились. Сначала говорили: "Вы должны только учить, воспитание — не ваша задача". Сейчас наоборот: "Надо воспитанием заниматься". Сколько было этих реформ — туда-сюда, туда-сюда».

Директор Псковской гимназии №29 Елена Синева привела яркие примеры из своего опыта, которые отражают причины, по которым молодые педагоги не желают идти работать в школы. Она рассказала, почему молодые специалисты, все же выбравшие профессиональный путь учителя, не задерживаются в образовательных учреждениях. Елена также отметила, что на сегодняшний день в каждой псковской школе работает программа наставничества, как одна из мер помощи молодым специалистам, что бы они продолжали работать в этой сфере.

«Я буду говорить из опыта своей работы. Молодые педагоги, на самом деле, приходят в школу, просто потребность сейчас настолько велика, что тех, кто идет, недостаточно. Это первое. Второе: рядышком с нами находятся города-мегаполисы. Когда выпускники вуза получают диплом, большая их часть уезжает в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, кадры утекают из Псковской области. Если говорить о школе, многие осознанно принимают решение, что хотят работать с детьми. Такая потребность, такое желание у них есть. Но они, если даже приходят в школу, то, конечно, по большей степени, опасаются работы не столько с детьми, сколько с родителями. Боятся их давления. Иногда пугаются возраста — родители, допустим, постарше, а у новых работников еще не хватает опыта общения. Мы специально по своей школе проводили мониторинг опасений молодых специалистов. И вот что важно: в течение трех лет, пока они адаптируются, пока они еще готовы работать, пока поддержка губернатора есть, они на первое место ставят не заработную плату, а именно проблемы общения с родительским сообществом. Но я хочу сказать, что ни один молодой специалист в любой школе города Пскова не брошен. Существует прекрасная система наставничества. Мы сопровождаем каждого выпускника в его будущей профессии и надеемся, что он останется в школе».

Родители и ученики стали считать образование услугой, по мнению учителя русского языка и литературы великолукской школы №1 Татьяны Рассоловой. В результате родители и учащиеся стали менее уважительно относиться к педагогам. Она назвала причины, на ее взгляд, наиболее влияющие на нежелание учителей работать по специальности. Татьяна Рассолова также рассказала, как можно было бы повысить статус учителей.

«Я считаю, что за долгое время был слишком снижен статус учителя в обществе, когда преподавание представляли как "услугу". Именно поэтому позже, когда изменения произошли в законе "Об образовании", это слово убрали совсем. Учительство — это не услуга, это призвание. Это служение Отечеству, как у военных или священников. Почему сейчас молодежь не идет в учительскую профессию? Потому что она стала непопулярна. Сейчас, конечно, делается многое для ее популяризации, но этот процесс будет долгим, он не случится за минуту. Если говорить про зарплату — учительская работа не про деньги. Да, в некоторых регионах, как Москва или Петербург, зарплаты очень хорошие, но и там есть нехватка кадров. Я связываю это с другим — с появлением Интернета, мессенджеров, родительских чатов, соцсетей. Сформировалось неуважительное отношение к педагогу, неверие в его слова и действия. Молодежь это все видит и слышит. Нельзя публично, в соцсетях выставлять это напоказ и обсуждать. Вспомните фильм "Доживем до понедельника" — замечательный, правда? А есть ли сейчас такие фильмы, после которых человек сказал бы: "Хочу быть учителем"? Нет таких фильмов. Я бы дала задание нашей культуре — снимать идеологические, может быть, проблемные, но хорошие фильмы про учителей, которые можно обсуждать. Ведь молодежь смотрит кино».

Дефицит педагогических кадров в псковских школах возник не сегодня, он существует многие годы, представляя серьезный вызов для системы образования региона в целом. Наши эксперты называли разные причины, по которым педагоги либо не хотят идти работать по специальности, либо же тех, кто выбрал этот путь, надолго в роли учителя не хватает. Некоторые наши собеседники считают, что виной тому низкий уровень оплаты труда и неуважительное отношение со стороны школьников. Было озвучено и мнение о том, что не в деньгах кроется проблема, ведь и в соседних столичных городах, с более высокими зарплатами, кадровый голод присутствует. В то же время в сегодняшней программе прозвучали и весьма обнадеживающие прогнозы и способы решения кадровой проблемы.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
