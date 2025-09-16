Общество

Делегация Псковской области участвует в слёте Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде

Делегация Псковской области участвует в слёте Всемирного фестиваля молодёжи с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

С 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде пройдет первый слёт Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который соберет 2 000 молодых людей: 1 000 из России и 1 000 из 120 зарубежных стран. В их числе – 6 представителей Псковской области.

Цель слёта ВФМ – выстраивание взаимосвязей между молодыми и активными людьми со всей планеты для развития глобального международного сообщества молодёжи, которое строит общее будущее – справедливый многополярный мир, основанный на сотрудничестве и поиске баланса интересов.

Программа слёта построена вокруг концепции «In Russia», которая вовлекает иностранных и российских участников в совместное осмысление роли России как стратегического партнёра для нового поколения. Участники смогут выразить своё отношение и видение России, её возможностей и перспектив.

Для участников подготовлена насыщенная деловая программа по следующим направлениям: Медиа, Креативные индустрии и творчество, Государственное управление, Предпринимательство, Спорт, Образование и наука, Цифровизация и IT. Традиционные панельные сессии заменят форматы интерактивных лекций и ток-шоу. Участников ждут кейс-сессии, воркшопы, мастер-классы, питчинги проектов и карьерные консультации, а также тренд-баттлы по актуальным молодёжным темам: «ИИ. Помощник или враг?», «Образование. Классическое или прикладное?», «Новые медиа. Блогеры или журналисты: кто формирует повестку?».

Участники слёта смогут окунуться в иммерсивные шоу, творческие активности, посетить школу предпринимательства от «Авито» и испытать себя в нейрогонках. В рамках Слёта пройдут концерты живой музыки, фиджитал игры и другие развлекательные мероприятия.

«Слёт ВФМ станет ярким событием, которое мы ждали после масштабного фестиваля в 2024 году. Это отличная возможность продемонстрировать результаты работы Международных клубов дружбы и вдохновиться новыми идеями и форматами для продолжения развития международного молодежного сотрудничества в регионах», - отметила лидер Международного клуба дружбы Псковской области Мария Яковлева.

Организатором слёта выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».