Общество

Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов (англ. World Patient Safety Day), провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения (англ. World Health Assembly) ВОЗ, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню.

Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран — повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели.

Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определёнными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения: оперативного, медикаментозного и т.д. Лечение может оказаться успешным, а может и быть безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента.

По данным ВОЗ, к самым распространенным нежелательным явлениям, которые могут нанести предотвратимый вред здоровью пациента, относятся: ошибки применения лекарственных препаратов, небезопасное выполнение хирургических процедур, передача инфекций в процессе оказания медицинской помощи, диагностические ошибки, падения пациентов, образование пролежней, ошибки идентификации пациентов, небезопасное переливание крови и венозная тромбоэмболия.

Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября.

Проблема безопасности пациентов поднималась и до 2019 года на ежегодных Глобальных министерских саммитах по безопасности пациентов, стартовавших в 2016 году.

Обращение внимания к одному из основополагающих принципов медицины: «Прежде всего — не навреди!» лежит в основе Всемирного дня безопасности пациентов.

В условиях пандемии COVID-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьёзными рисками для медицинских работников, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой. Эта проблема, взаимосвязанная с основной темой Всемирного дня безопасности пациентов, стала в 2020 году неотъемлемой составляющей программы мероприятий, проводимых под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения.

Статистические подсчёты, указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента, а небезопасное оказание медицинской помощи ежегодно становится причиной более 3 млн случаев смерти, пишет calend.ru.

При этом около половины факторов, приводящих к рискам для здоровья пациента, относятся к числу тех, которые можно избежать или устранить. ВОЗ, проводя сравнение рисков, приводящих к смерти человека, подчёркивает, что риск гибели в результате авиакатастрофы почти в 10 тысяч раз меньше, чем риск гибели в результате предотвратимого несчастного случая во время оказания медицинской помощи.

Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к 17 сентября мероприятия (которые каждый год решено посвящать определенной теме): пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции и тематические беседы, интерактивные мастер-классы. Все эти мероприятия проводятся по основным направлениям в области безопасности в медицине: безопасность применения лекарственных препаратов, безопасность использования медицинского оборудования и изделий, а также безопасность самой медицинской деятельности. Часть просветительских мероприятий адресована самим пациентам, от поведения, поступков и знаний которых, в том числе зависит их собственная безопасность и успешность лечения. В ходе обсуждений вырабатывается комплекс мер, которые должны сформировать культуру безопасности в системе здравоохранения.