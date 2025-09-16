Общество

Псковская молодежь в работе выше всего ценит стабильность компании — опрос

На основе масштабного исследования, проведенного hh.ru среди молодых соискателей СЗФО, в том числе Псковской области, в возрасте от 14 до 35 лет, были выявлены ключевые критерии выбора работодателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.

В ходе опроса эксперты выявили, что молодежь Псковской области выше всего ценит стабильность и надежность компании (53%). На втором месте — комфортная атмосфера в коллективе (50%). И только на третью позицию жители региона поставили высокий уровень дохода (47%).

Существенное значение также имеют отсутствие переработок (47%), честность и открытость руководства (39%) и свободный график посещения офиса (34%). Для части молодежи важны возможности для профессионального роста (29%), репутация компании (29%) и человекоцентричный подход (27%). При этом традиционный «социальный пакет» оказался наименее востребованным критерием — его значимость отметили лишь 7% опрошенных, что ниже среднероссийского показателя (11%).

Исследование hh.ru также выявило различия между мужскими и женскими запросами. Мужчины в большей степени ориентированы на финансовые аспекты, женщины же чаще ценят комфортную атмосферу в коллективе и баланс между работой и личной жизнью. Это отражает общую тенденцию: женщины больше фокусируются на психологическом комфорте и условиях труда, в то время как мужчины — на денежную мотивацию и карьерные возможности.