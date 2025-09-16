Общество

«Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025, муниципальной реформе и планах областного Собрания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 сентября. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с гостем студии итоги недавних муниципальных выборов в Псковской области, вопросы, связанные с реализацией муниципальной реформы, и ближайшие планы депутатов регионального парламента.

Как Александр Котов оценивает результаты единороссов и оппонентов на выборах? Может ли многолетнее доминирование «Единой России» негативно сказаться на электорате? Почему в некоторых муниципальных образованиях Псковской области главы надолго не задерживаются, и как можно решить эту проблему? Улучшится ли жизнь на местах после преобразования районов в муниципальные округа? Каковы планы депутатов областного Собрания на осень?