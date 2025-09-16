Общество

Алексей Севастьянов назвал сомнительной идею ввести сухой закон до конца СВО

Сомнительной назвал идею запретить продажу алкоголя в России во время проведения специальной операции депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Предложение, которое направили премьер‑министру РФ Михаилу Мишустину, парламентарий прокомментировал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к премьер‑министру РФ Михаилу Мишустину с предложением временно запретить продажу алкоголя в магазинах, ресторанах и барах на период проведения специальной операции. По мнению активистов, такой шаг мог бы поддержать боевой дух, укрепить дисциплину и здоровье граждан, а также сплотить общество. Алексей Севастьянов не согласен с данной инициативой. По его мнению, связь между запретом алкоголя и поддержанием боевого духа выглядит сомнительной.

Депутат выразил недоумение по поводу логики запрета: «Я не вижу связи между предложением о запрете алкоголя и укреплением дисциплины или сплочением общества. Давайте тогда отменим дискотеки и творческие вечера — разве в этом будет польза? Мы должны понимать, что нам нужно защищать», — заметил парламентарий и подчеркнул, что вместо запретов необходимо внедрять другие инициативы, направленные на поддержку боевого духа.