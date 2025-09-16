Общество

Виктор Антонов: Жестокие наказания за курение вейпов были бы неправильны

Приравняв ответственность за продажу и курение вейпов к распространению наркотиков, проблему не решить. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, бывший главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя соответствующую инициативу первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.

«Бороться можно. Можно ввести высшую меру наказания за все. Кому-то так захотелось, и давайте будем народ отстреливать за всё подряд, - высказал возмущения Виктор Антонов. - Изначально кто разрешал эти вейпы? Зачем разрешали, давали лицензии на продажу и все, что связано с этим бизнесом? Я считаю, что жестокие меры были бы неправильны».

Парламентарий предложил вести превентивную работу с людьми, в частности, с молодежью. А бороться с вейпами можно путем запрета на ввоз этих товаров в страну.

«Надо работать. Надо работать с людьми, с молодежью. Это непросто. Точно так же, как мы боремся с алкоголем, с никотином. Получается же. Но запретить это категорически просто нереально. Надо быть реалистом. Можно запретить ввозить эти все приборы страну. Это же все не наше, это же все откуда-то везут. Надо накладывать запрет, и все. И, наверное, на этом пока закончить», - заключил Виктор Антонов.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил приравнять ответственность за курение и продажу вейпов к распространению наркотиков. В частности, парламентарий указывает, что есть медицинские подтверждения того, что от употребления вейпов повышается риск онкологических заболеваний и растет смертность.