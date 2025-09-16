Общество

Почти 500 обращений поступило в Псковское УФАС за 2025 год

491 обращение поступило в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области за 2025 год. Такие данные озвучила во время пресс-конференции руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За отчетный период в управление поступило 419 обращений, заявлений, жалоб по основным направлениям деятельности, по результатам рассмотрения которых на различных товарных рынках установлено 197 нарушений», - сказала Ирина Белоконь.

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях ведомство выдало 46 предупреждений, вынесло 26 постановлений о назначении административного штрафа и два представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Также 72 юридических и должностных лица привлекли к административной ответственности.

Общая сумма назначенных административных штрафов в первом полугодии 2025 года – 14 575 000 рублей. Из них взыскали – 7 601 500 рублей, с учетом назначенных штрафов в 2024 году, с учетом 50% оплаты в льготный период.