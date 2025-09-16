Общество

МТС подключила к 4G столицу псковского спортивного ориентирования

Цифровая экосистема МТС подключила к сети 4G берег озера Зверино, стоящую на нем деревню Холюны и туристическую базу «Алоль». В середине прошлого века эти места стали родиной псковского спортивного ориентирования, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: турбаза «Алоль» / «ВКонтакте»

Мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с стал доступен еще в одном населенном пункте Алольской волости. В одноименном доме отдыха на берегу Зверино ежегодно останавливаются сотни псковичей и гостей региона, а в Холюнах постоянно проживает не более 40 человек. И в том, и другом случае с появлением устойчивой мобильной связи пользователям открылась возможность интегрировать в свою жизнь актуальные цифровые сервисы: банки, маркетплейсы, видеохостинги, онлайн-услуги государственных учреждений и многое другое. Жители деревни с помощью высокоскоростного мобильного интернета смогут оставаться на связи с друзьями и родственниками, живущими в городах Псковщины, а постояльцы «Алоля» — делиться фотографиями своего отдыха на природе в социальных сетях.

Культура псковского спортивного ориентирования зародилась на берегах Зверино еще в 1960-х годах, оказав влияние на развитие дисциплины по всему миру — база современной картографии этого вида спорта была заложена именно псковскими специалистами. Вот уже почти 70 лет в этих местах проходят соревнования как регионального, так и всероссийского и международного уровней.