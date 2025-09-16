Общество

28% псковичей считают себя абсолютно счастливыми — опрос

28% псковичей считают себя абсолютно счастливыми. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

79% псковичей в той или иной степени считают себя счастливыми: 28% абсолютно счастливы сейчас, 51% — скорее счастливы. Несчастными себя чувствуют 21% горожан, при этом лишь 6% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 15% склоняются к отрицанию.

Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше, чем среди мужчин, скорее счастливых примерно поровну.

Более оптимистичны респонденты возрастной группы от 35 до 45 лет, каждый третий из которых абсолютно счастлив (32%).

Уровень дохода оказывает значительное влияние на ощущения от жизни. Среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц доля однозначно счастливых людей — 33%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, — 23%.

«Многие знания — многие печали»: среди респондентов с высшим образованием однозначно и скорее счастливых меньше, чем среди людей со средним профессиональным (77 и 81% соответственно).

Горожане, состоящие в браке, чувствуют себя значительно счастливее холостых: 34% семейных однозначно счастливы против 23% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 32% против 21% среди бездетных.

Интересный парадокс: больше абсолютно счастливых среди респондентов на удаленке и безработных, чем среди работающих на территории работодателя. Но при этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным.