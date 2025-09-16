Общество

Из школьной программы хотят убрать «сложные темы»

Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, это безобразие необходимо прекращать, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы (...) от 15% до 30% перегружены темами, которые в Советском Союзе (...) преподавались часто в конце второго курса университета», - сказал Музаев в ходе «круглого стола» «Качество образования – основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге.

По его словам, министерство просвещения, Рособрнадзор, представители Горного университета, других университетов Санкт-Петербурга, России работают в общей экспертной группе по приведению в соответствие стандартов средней школы для «бесшовного перехода» на первый курс вузов, пишет «Интерфакс».

По его мнению, это создает проблему для школ и дополнительную нагрузку для учителей. «Работа здесь у нас достаточно интенсивно ведется. (...) Главная задача – это не упростить или примитизировать стандарт для того, чтобы снова получить какие-то красивые баллы, оценки, а привести в соответствие (школьные программы)», - пояснил глава ведомства.