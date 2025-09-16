Общество

Конкурс инициативных проектов запустил прием заявок в Псковской области

В сентябре начинается прием заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Инициаторами проектов могут выступить: инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта.

В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований продлится с 22 сентября по 13 октября 2025 года.

Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании граждан, в том числе на собрании граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Организатор областного конкурса: управление муниципального развития правительства Псковской области, контактные данные: 180001, Псков улица Некрасова, 23, телефон: (8112) 29-97-99.

Порядок организации и проведения областного конкурсного отбора, требования к инициативным проектам, выдвигаемым для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, форма паспорта проекта определены постановлением Правительства Псковской области от 03.08.2022 № 101 «Об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», с которым можно ознакомиться здесь.

Заявки на участие в областном конкурсе представляются местными администрациями в ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» с 28 октября по 1 ноября 2025 года.

Контактные данные Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»: 180007 Россия, Псков, улица Максима Горького, 1, корпус 8, офис №213, контактный тел. (8112) 72-19-90, e-mail: asmopsk@mail.ru.