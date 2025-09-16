Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Воскресные бранчи в «Покровском»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Развитие Силово-Медведево
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 16.09.2025 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 19.09.2025 18:580 Псковский перинатальный центр готовится к модернизации 19.09.2025 18:580 В старый корпус псковской гимназии №27 после ремонта переведут начальные классы 19.09.2025 18:200 Росгвардейцы провели уроки мужества для невельских учащихся 19.09.2025 18:170 Посетителей сельскохозяйственной ярмарки Псковского района просят подготовить различные способы оплаты 19.09.2025 18:000 Конкурс инициативных проектов запустил прием заявок в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 18.09.2025 18:392 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский перинатальный центр готовится к модернизации

19.09.2025 18:58|ПсковКомментариев: 0

Модернизация Псковского клинического перинатального центра запланирована на 2026-2027 годы в рамках национального проекта «Семья». Об этом рассказала главный врач учреждения Мария Грищук в программе «Семейные ценности» на ПЛН FM (102.6 FM), отметив, что обновления коснутся не только перинатального центра в Пскове, но и филиала «Великолукский родильный дом».

«Мы с нетерпением ждем модернизацию, которая позволит нам обновить оборудование и внедрить современные технологии в нашу работу», — отметила Мария Грищук. Она подчеркнула, что целью этих изменений является создание современного и доступного сервиса родовспоможения на территории всей Псковской области.

В рамках модернизации также планируется обновление «Школы материнства». В этом году закупят новое оборудование для ухода за новорожденными, манекены для демонстрации родов и тренажеры по грудному вскармливанию. «Мы понимаем, что это нужно и востребовано. Мы видим положительные результаты, когда семьи приходят к нам со своими тревогами и уходят счастливыми», — добавила главный врач.

В «Школе материнства» предусмотрен формат онлайн-занятий, где все лекции записываются, что позволяет будущим родителям не пропускать важные занятия. «Все эти инициативы направлены на поддержку семей и улучшение качества медицинских услуг в регионе», — заверила Мария Грищук.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 234 человека
19.09.2025, 19:050 Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова-» 19.09.2025, 18:580 Псковский перинатальный центр готовится к модернизации 19.09.2025, 18:580 В старый корпус псковской гимназии №27 после ремонта переведут начальные классы 19.09.2025, 18:380 Хорошо бы каждый год по три раза в квартал
19.09.2025, 18:200 Росгвардейцы провели уроки мужества для невельских учащихся 19.09.2025, 18:170 Посетителей сельскохозяйственной ярмарки Псковского района просят подготовить различные способы оплаты 19.09.2025, 18:000 Конкурс инициативных проектов запустил прием заявок в Псковской области 19.09.2025, 17:550 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО
19.09.2025, 17:510 Москвича снова отправят за решетку за нарушение отбывания принудительных работ в Великих Луках 19.09.2025, 17:430 Чтение и Достоевский 19.09.2025, 17:350 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 19.09.2025, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 сентября
19.09.2025, 17:220 В Псковской области реализуют проекты по повышению безопасности на дорогах 19.09.2025, 17:220 Группа «Атриум» заявилась для участия в псковском фестивале «Доброй рок» 19.09.2025, 17:050 На заводе «Титан-Полимер» автоматизируют лабораторные измерения 19.09.2025, 16:560 Профсоюзы России отмечают 120-летие
19.09.2025, 16:500 Группы Don Bidon, «Нами», «Питоны 3000» могут стать гостями фестиваля «Доброй рок» 19.09.2025, 16:440 Великолучанина привлекли к ответственности за уклонение от обязательных работ 19.09.2025, 16:410 Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев 19.09.2025, 16:360 Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ
19.09.2025, 16:300 Преображение воинского мемориала в деревне Ершово. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.09.2025, 16:291 Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 89% — Михаил Ведерников 19.09.2025, 16:250 Уравнение на физкультуре 19.09.2025, 16:180 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета. ВИДЕО
19.09.2025, 16:080 Псковский психолог назвала изменения в структуре семей причиной низкой рождаемости 19.09.2025, 15:580 Обновлённая выставка «Отец Героя» открылась в фонде «Защитники Отечества» 19.09.2025, 15:450 Псковский и Могилевский районы подписали план мероприятий по приграничному сотрудничеству 19.09.2025, 15:340 Иноагента Жилинского* будут судить в Псковском районе за отсутствие отчетов
19.09.2025, 15:270 «Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»? 19.09.2025, 15:250 Национальный туристический маршрут протестировали люди с ОВЗ в Псковском кремле 19.09.2025, 15:210 Компанию великолучан подозревают в краже 20 банок тушенки 19.09.2025, 15:150 Стало известно, куда уехал молодой дирижер псковской филармонии Александр Антонов
19.09.2025, 14:570 Конференц-проект, объединяющий Псковскую и Витебскую области, инициировали в «Михайловском» 19.09.2025, 14:530 Опрос об электросамокатах запустил Молодежный парламент при областном Собрании 19.09.2025, 14:410 Концерты в зале псковской филармонии за сезон посетили более 25 700 зрителей 19.09.2025, 14:330 Великолучанина будут судить за серию краж продуктов
19.09.2025, 14:180 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Mazda на автофестивале-выставке ПЛН 19.09.2025, 14:150 Островская больница объявила об услуге вакцинации от гриппа на дому 19.09.2025, 14:130 Новый дирижер из Петербурга появится в псковской филармонии 19.09.2025, 14:050 Покупка билетов в театр на 34 000 рублей обернулась обманом для жителя Пскова
19.09.2025, 14:020 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится в Пскове 19.09.2025, 13:540 Будущим мамам в Пскове рекомендуют посещать психолога дважды за беременность 19.09.2025, 13:460 Детский новогодний спектакль готовит псковская филармония 19.09.2025, 13:390 Александр Котов: Работу депутатов оценивают на выборах и встречах с избирателями
19.09.2025, 13:281 Учения с применением оружия пройдут на полигоне «Завеличье» вечером 19 сентября 19.09.2025, 13:220 Семерых детей укусили клещи в Псковской области за неделю 19.09.2025, 13:200 Минпросвещения отреагировало на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников 19.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам?
19.09.2025, 13:030 ОЭЗ «Моглино» и АНО «Общественный капитал» подписали соглашение о сотрудничестве 19.09.2025, 12:450 В Великих Луках возбудили уголовное дело после обращения женщины с ножевым ранением за медпомощью 19.09.2025, 12:360 Из школьной программы хотят убрать «сложные темы» 19.09.2025, 12:300 Александр Козловский поздравил жителей Великолукского района с 98-летием родного края
19.09.2025, 12:240 Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН 19.09.2025, 12:220 «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? 19.09.2025, 12:190 Исполнение бюджета Пскова обсудят на сессии городской Думы 30 сентября 19.09.2025, 12:170 Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова могут прекратить досрочно
19.09.2025, 12:140 Суд отказался обязывать администрацию направить вакцинированных бездомных кошек из Локни в приюты 19.09.2025, 12:080 Концерт известного баяниста Юрия Шишкина состоится в Пскове 19.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета 19.09.2025, 11:590 Нетрезвая псковичка за рулем Hyundai попалась полицейским
19.09.2025, 11:430 «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте 19.09.2025, 11:342 Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию капитально отремонтируют в 2026 году 19.09.2025, 11:160 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Дионисий. ВИДЕО 19.09.2025, 11:060 Замглавврача псковского перинатального центра заменили домашний арест на запрет определенных действий
19.09.2025, 11:030 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета 19.09.2025, 11:010 Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН 19.09.2025, 10:461 Комфортно и дружелюбно: о новых местах размещения туристов в Псковской области 19.09.2025, 10:421 Путин одобрил предложение «Новых людей» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
19.09.2025, 10:320 В «Михайловском» начался монтаж сцены для премьерного спектакля театра Владимира Рецептера. ФОТО 19.09.2025, 10:290 Подростка заключили под стражу в Острове по обвинению в убийстве 19.09.2025, 10:200 Гостя Великих Лук подозревают в краже мобильного телефона у соседки по общежитию 19.09.2025, 10:190 Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей дома в бежаницкой деревне
19.09.2025, 10:020 Росгвардейцы за сутки трижды выезжали в магазин на Запсковье из-за краж 19.09.2025, 09:520 28% псковичей считают себя абсолютно счастливыми — опрос  19.09.2025, 09:420 Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Ветошка 19.09.2025, 09:380 Георгий Пономарев установил сразу два рекорда на третьих Общероссийских играх ГТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru