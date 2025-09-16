Общество

Псковский перинатальный центр готовится к модернизации

Модернизация Псковского клинического перинатального центра запланирована на 2026-2027 годы в рамках национального проекта «Семья». Об этом рассказала главный врач учреждения Мария Грищук в программе «Семейные ценности» на ПЛН FM (102.6 FM), отметив, что обновления коснутся не только перинатального центра в Пскове, но и филиала «Великолукский родильный дом».

«Мы с нетерпением ждем модернизацию, которая позволит нам обновить оборудование и внедрить современные технологии в нашу работу», — отметила Мария Грищук. Она подчеркнула, что целью этих изменений является создание современного и доступного сервиса родовспоможения на территории всей Псковской области.

В рамках модернизации также планируется обновление «Школы материнства». В этом году закупят новое оборудование для ухода за новорожденными, манекены для демонстрации родов и тренажеры по грудному вскармливанию. «Мы понимаем, что это нужно и востребовано. Мы видим положительные результаты, когда семьи приходят к нам со своими тревогами и уходят счастливыми», — добавила главный врач.

В «Школе материнства» предусмотрен формат онлайн-занятий, где все лекции записываются, что позволяет будущим родителям не пропускать важные занятия. «Все эти инициативы направлены на поддержку семей и улучшение качества медицинских услуг в регионе», — заверила Мария Грищук.