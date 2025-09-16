Общество

Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу во вневедомственной охране

Псковское управление Росгвардии приглашает жителей области на службу в подразделения вневедомственной охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

«Региональное Управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии. Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове», - говорится в сообщении.

Управление предлагает удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения.

Денежное довольствие за первый год от 420 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 33-11-02 (добавочный *202# или *203#) или (8112) 59-25-32.