Общество

Минздрав предложил передавать ФОМС данные о ветеранах для медсопровождения

Сведения о ветеранах боевых действий и членах их семей предлагается передавать в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды для адресного сопровождения этих категорий граждан. Соответствующий законопроект разработан Минздравом России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в действующем законодательстве в сфере обязательного медицинского страхования в настоящее время отсутствует механизм, позволяющий организовывать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей - не предусмотрен учет по категориям «ветеран боевых действий», «член семьи ветерана боевых действий» для застрахованных лиц.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам обязательного медицинского страхования соответствующих сведений из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере», - говорится в сообщении.

Принятие меры позволит обеспечить ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья, уточнили в Минздраве, пишет ТАСС.