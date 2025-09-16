Общество

60% работодателей ожидают от сотрудников базовых ИИ-навыков - опрос

Каждый четвертый сотрудник в России уже использует нейросети на работе, при этом базовых ИИ-навыков от работников ожидают 60% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании Touch Instinct.

Опрос провели среди 2700 соискателей и 140 работодателей. «Большинство опрошенных работодателей (60%) ожидают от сотрудников владения базовыми ИИ-навыками: поиска информации и идей с помощью ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и других сервисов. Среди других приоритетных требований — анализ данных, оптимизация промтов и создание визуального контента. Также 23% организаций ожидают, что специалисты смогут за счет нейросетей автоматизировать создание кода и рекламные кампании», — говорится в итогах исследования.

Также 24% опрошенных работодателей заявили, что в ближайшее время начнут оценивать владение нейросетями сотрудников и соискателей. Опрошенные руководители резюмируют, что наличие ИИ-компетенций уже дает преимущества специалистам в определенных профессиях, а в перспективе 2–3 лет может стать ведущим навыком во всех отраслях, пишет ТАСС.