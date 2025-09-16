Общество

До +19 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября

Переменная облачность и местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 23 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер будет дуть с западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что сырой и холодный воздух из акватории Баренцева моря будет поступать на территорию Северо-Западного федерального округа на этой неделе.