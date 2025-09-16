Общество

Сотрудников лесной отрасли чествовали в правительстве Псковской области

Торжественная церемония награждения сотрудников лесной отрасли состоялась в правительстве Псковской области. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото: правительство Псковской области

С Днем работников леса по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил его заместитель Игорь Шатурный.

В Псковской области, отметил Игорь Шатурный, действует современная и эффективная государственная структура управления лесами, которая включает профильное министерство, 11 лесничеств и два специализированных учреждения.

«В совокупности эта система обеспечивает работу практически тысячи человек, которые каждый день выполняют важную задачу по сохранению и приумножению наших лесных богатств. Это непростая миссия, ведь леса на территории Псковской области занимают почти 40%. И именно благодаря вашему труду, ответственности и профессионализму нам удается не только сохранять, но и рационально использовать этот бесценный ресурс», — продолжил Игорь Шатурный.

Заместитель губернатора отметил положительную динамику по всем ключевым направлениям. Растет объем заготовки древесины и освоение расчетной лесосеки, которая в 2024 году составила около 6 миллион кубометров. Лесовосстановительные работы в прошлом году проведены на площади более 8 тысяч гектаров — это лучший показатель за прошедшее десятилетие.

«Ежегодно увеличиваются объемы выращивания посадочного материала. Это прочный фундамент для будущих лесов. Благодаря внедрению современной системы мониторинга "Лесохранитель“ с 93 видеокамерами мы контролируем более 90% лесного фонда. Это, и также оперативная работа лесопожарных служб, позволило области войти в топ-5 регионов России по скорости тушения пожаров. Очень важная цифра: ущерб от огня с 2019 года сократился более чем в 2,5 раза», - сказал заместитель губернатора.

Игорь Шатурный поблагодарил сотрудников лесной отрасли за колоссальный труд, стойкость и преданность делу, за сохранение и приумножение зеленого богатства Псковской области.

В ходе торжественной церемонии вручили федеральные и региональные награды 25 лучшим работникам лесного хозяйства. Ряд специалистов отмечен почетными грамотами от Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» удостоены директор «Псковской лесопромышленной компании» Николай Гаврилов, лесник Опочецкого участкового лесничества и главный инженер «Судома» Игорь Русаков.

С ответным словом выступил Николай Гаврилов.

«Благодарю за награду и высокую оценку моего труда по сохранению лесов Псковской области. Этих достижений не было бы без моего коллектива лесопромышленной компании, которая профессионально и добросовестно относиться к выполнению всех возложенных обязанностей. Обязуюсь сам лично со своим коллективов и впоследствии делать все возможное для сохранения и преумножения лесов Псковской области», - сказал Николай Гаврилов.

В правительстве отметили, что работы по сохранению лесного богатства Псковской области ведутся в том числе и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Список награжденных можно увидеть здесь.