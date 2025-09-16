Сотрудников лесной отрасли чествовали в правительстве Псковской области

Торжественная церемония награждения сотрудников лесной отрасли состоялась в правительстве Псковской области. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото: правительство Псковской области
С Днем работников леса по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил его заместитель Игорь Шатурный.
В Псковской области, отметил Игорь Шатурный, действует современная и эффективная государственная структура управления лесами, которая включает профильное министерство, 11 лесничеств и два специализированных учреждения.
Заместитель губернатора отметил положительную динамику по всем ключевым направлениям. Растет объем заготовки древесины и освоение расчетной лесосеки, которая в 2024 году составила около 6 миллион кубометров. Лесовосстановительные работы в прошлом году проведены на площади более 8 тысяч гектаров — это лучший показатель за прошедшее десятилетие.
Игорь Шатурный поблагодарил сотрудников лесной отрасли за колоссальный труд, стойкость и преданность делу, за сохранение и приумножение зеленого богатства Псковской области.
В ходе торжественной церемонии вручили федеральные и региональные награды 25 лучшим работникам лесного хозяйства. Ряд специалистов отмечен почетными грамотами от Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» удостоены директор «Псковской лесопромышленной компании» Николай Гаврилов, лесник Опочецкого участкового лесничества и главный инженер «Судома» Игорь Русаков.
С ответным словом выступил Николай Гаврилов.
В правительстве отметили, что работы по сохранению лесного богатства Псковской области ведутся в том числе и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Список награжденных можно увидеть здесь.