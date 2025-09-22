Общество

Международный день жестовых языков отмечают 23 сентября

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. К тому же сегодняшняя дата — это уникальная возможность поддержать и защитить языковую самобытность и культурное разнообразие всех глухих людей и других пользователей жестовых языков. Она была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Инициатором резолюции 72/161 выступила Всемирная федерация глухих (англ. World Federation of the Deaf, WFD). По данным этой организации, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром, и существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признаёт жестовые языки полноправными естественными языками.

ООН провозгласила 23 сентября Международным днём жестовых языков, подчеркнув их роль в реализации прав людей с нарушениями слуха. Это соответствует принципам устойчивого развития, включая защиту языкового и культурного многообразия.

Резолюция призывает государства обеспечить ранний доступ к жестовым языкам, качественное образование и упрощённое изучение для всех. Ранний доступ важен для развития глухого человека.

Жестовые языки появились в древности, но активно развивались с 18 века из-за увеличения числа глухих людей и создания учебных центров. В 1951 году в Риме была основана Всемирная федерация глухих (ВФГ), объединяющая 133 национальные ассоциации. Международный день жестовых языков отмечается в этот день и во время Всемирной недели глухих (последняя полная неделя сентября), пишет calend.ru.

В Москве ежегодно проводятся мероприятия, включая Фестиваль жестового языка в парках, где волонтёры обучают основам жестов. В России жестовый язык имеет государственный статус, но пока изучается только глухими и сурдопереводчиками.

Сообщества глухих, правительства и организации продолжают развивать жестовые языки как часть культурного наследия.