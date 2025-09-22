Общество

В России начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификат на кассах

Фальсификат и другие опасные продукты будут заблокировать на кассах при попытке продажи. Такой законопроект разработали депутаты от «Единой России», документ был направлен в Минпромторг, который поддержал инициативу.

Документом вносятся поправки в ряд федеральных законов, в том числе «О защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Им предлагается предоставить Роспотребнадзору право немедленно приостанавливать или полностью прекращать продажу продукции, если она потенциально опасна для здоровья.

Согласно законопроекту, в этом случае ведомство будет выносить предписание о прекращении реализации такой продукции, а также в течение 24 часов уведомлять об этом органы прокуратуры. При этом правила и критерии такого решения, доведение его содержания до участников оборота и потребителей будут определены правительством РФ.

Кроме того, законопроектом вносится поправка в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которая позволит Роспотребнадзору для блокировки опасного товара на кассах использовать государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (сейчас в систему «Честный знак» включено более 20 товарных групп), пишут «Известия».

«В настоящее время эффективность системы маркировки составляет 50–60%, так как пока мы не можем использовать ее главный инструмент — блокировку опасных товаров на кассе. Сегодня, чтобы ее реализовать, контролирующие органы должны предпринять ряд действий, на которые потребуется немало времени. В том числе разослать письма продавцам, производителям, в условиях моратория получить согласие прокуратуры на проведения проверки. Но, самое важное, нужно точно понять, в каком магазине находится этот опасный продукт», — пояснил Сергей Лисовский.