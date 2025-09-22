Общество

Нейрочипы для увеличения надоев внедрили коровам российские ученые

Учёные из дочерней компании Neiry — «НейроРогов» — провели успешные операции по установке нейрочипов пяти коровам. Все животные перенесли операции с положительным результатом.

«"В августе ученые "НейроРогов" (дочерняя компания Neiry) успешно провели операции на 5 коровах со 100% выживаемостью... Им были установлены электроды собственной разработки... С помощью нейростимуляции специалисты планируют последовательно повышать ключевые показатели здоровья и продуктивности животных: усиливать аппетит, снижать уровень стресса, улучшать молокоотдачу и повышать общую активность», - рассказали в компании.

Стимулятор закреплён на затылке коров, а электроды подключены к определённым зонам мозга, включая те, что отвечают за репродуктивную функцию. Ожидается, что вмешательство приведёт к долговременному улучшению выработки молока, пишет РИА Новости.

Сейчас коровы вернулись в производственный цикл на фермерском хозяйстве. Учёные продолжают подбирать оптимальную программу стимуляции для стабильного увеличения надоев. Например, система может подбирать режим нейромодуляции для восстановления аппетита животного, когда это необходимо.