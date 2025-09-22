Общество

15% псковичей за последний год брали отпуск вне графика — опрос

15% псковичей за последний год брали отпуск вне графика. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.

11% работающих псковичей обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика, имея на то законные основания, 4% — не имея.

Причем чем старше респонденты, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, «горящие» путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и прочее.

Некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.

К счастью, к внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 87% случаев отказов в предоставлении не было.