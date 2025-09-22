Общество

МТС оцифровала место Ледового побоища

Цифровая экосистема МТС присоединила к своей сети 4G деревню Киршино Печорского муниципального округа, у окраин которой, по данным археологических раскопок, стояла дружина Александра Невского в день Ледового побоища, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Google maps

Сегодня в населенном пункте проживает около 200 человек, для них действуют сельский Дом культуры, фельдшерский пункт, средняя общеобразовательная школа, почтовое отделение, продуктовый магазин. Высокоскоростной мобильный интернет МТС органично впишется в активную сельскую жизнь и сделает ее более комфортной: скорости подключения в 100 Мбит/с хватит местным жителям для организации удаленной работы и учебы, использования видеосервисов, маркетплейсов, онлайн-услуг банков и других цифровых сервисов, отметили в компании.

Старинное рыбацкое поселение Киршино, находящееся в нескольких километрах от эстонской границы, стоит на берегу Чудско-Псковского озерного комплекса, где 18 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. По разным оценкам, победа Новгородского князя Александра Невского и Псковского войска над рыцарями Ливонского ордена на долгие годы защитило западные границы Новгородской республики и вернуло в состав Руси многие города, в том числе и Псков. В память о былых событиях у берега стоит крест, а еще в прошлом столетии работники сельского хозяйства при вспахивании полей находили фрагменты кольчуги и другого вооружения середины 13 века.