Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Дарья Стукова.

Ведущая Татьяна Иванова поговорит с ней о том, как уберечь себя от ОРВИ и гриппа. Каковы их основные симптомы? На какой период обычно приходится пик заболеваемости? Сколько дней человек остается заразным после появления симптомов гриппа? Можно ли заразиться гриппом дважды за сезон? Какие меры профилактики наиболее действенны? Почему люди не очень охотно делают прививку от гриппа?