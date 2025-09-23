Российские ученые приблизились к созданию 56 новых антибиотиков

Специалисты из Национального исследовательского технологического университета «ИТМО» разработали инновационный алгоритм на базе искусственного интеллекта, который способен самостоятельно подбирать молекулы для создания новых антибиотиков.
Новая система помогает выявлять соединения, к которым бактерии пока не научились вырабатывать устойчивость. В ходе экспериментальной разработки ученые обнаружили 56 потенциальных молекул, обладающих высокой активностью в борьбе с кишечной палочкой — одной из наиболее распространенных и опасных бактерий, вызывающих тяжелые заболевания пищеварительной системы.
«Исследования в лаборатории помогут экспериментально проверить, какова реальная активность полученных соединений. Обычно из стольких молекул-кандидатов, обнаруженных вычислительными методами, на практике подходящими оказываются один или два. Если результаты покажут высокую эффективность наших соединений, то можно будет подумать о патенте. Как раз такую лабораторию мы сейчас ищем», — рассказала одна из авторов исследования, инженер Передовой инженерной школы ИТМО, аспирантка Анастасия Орлова.
Растущая проблема антибиотикорезистентности требует поиска и внедрения новых препаратов, так как бактерии со временем адаптируются к существующим средствам, делая их менее эффективными. Использование искусственного интеллекта позволяет ускорить процесс создания новых лекарств на месяцы, а иногда и годы, пояснили эксперты, пишут «Известия»