Общество

Два ветерана труда скончались в Новоржевском округе

Две жительницы Новоржевского муниципального округа, ветераны труда, скончались 22 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.

22 сентября не стало Риммы Веснеболоцкой — жительницы деревни Власково, ветерана труда и малолетней узницы. Родилась она 10 августа 1939 года в деревне Наумково.

«Судьба Риммы Алексеевны была трагична: ей пришлось пережить войну, немецкую оккупацию и изгнание. После освобождения она вернулась с семьёй домой, окончила семилетнюю школу, работала почтальоном», - рассказали в администрации.

Окончив Идрицкий техникум, она трудилась зоотехником и управляющей отделением совхоза «Новоржевский». Неоднократно избиралась депутатом районного Собрания. На пенсии продолжала активно заниматься полезными делами. В период специальной военной операции она связала и передала на передовую более 100 пар носков.

«Жители округа будут помнить Римму Алексеевну как неутомимую и самоотверженную труженицу», - отметили в администрации.

В тот же день ушла из жизни Любовь Яковлева, ветеран войны и труда, проживавшая в деревне Косьяново. Она родилась 6 января 1930 года в многодетной семье в деревне Машатино.

«Её жизнь была связана с Новоржевским краем, и судьба испытывала её тяжелыми испытаниями — войной, оккупацией и крестьянским трудом. Любовь Тимофеевна запомнилась как трудолюбивый, добрый и общительный человек. Память о Римме Алексеевне Веснеболоцкой и Любови Тимофеевне Яковлевой навсегда останется в сердцах жителей Новоржевского муниципального округа. Администрация Новоржевского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким умерших», - добавили в администрации.