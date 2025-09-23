«Ростелеком» в Новгородской области обеспечил мобильной связью деревню Тухомичи

«Ростелеком» обеспечил современной мобильной связью деревню Тухомичи, расположенную в Холмском районе Новгородской области. В рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) компания установила в населенном пункте базовую станцию отечественного производителя «БУЛАТ», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото: филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»
Старинная деревня Тухомичи находится на юге Новгородской области в живописном месте. Расстояние до Великого Новгорода составляет порядка 240 км, а районный центр – город Холм – расположен в 36 км от деревни. Сейчас в Тухомичах проживает чуть больше 100 человек, однако в период дачного сезона и летних каникул количество жителей значительно увеличивается. В деревне сохранилось здание усадебного дома, построенное в начале XIX века. В настоящий момент ведется его реставрация.
«Ростелеком» реализует проект УЦН 2 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет в малых населенных пунктах.