Общество

«Ростелеком» в Новгородской области обеспечил мобильной связью деревню Тухомичи

«Ростелеком» обеспечил современной мобильной связью деревню Тухомичи, расположенную в Холмском районе Новгородской области. В рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) компания установила в населенном пункте базовую станцию отечественного производителя «БУЛАТ», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»

«Благодаря выполненным работам у жителей Тухомичей появилась возможность пользоваться качественной голосовой связью и быстрым беспроводным интернетом стандарта 4G. Отмечу, что это уже вторая базовая станция “БУЛАТ”, установленная в регионе. Первая совсем недавно заработала в деревне Кшентицы Новгородского района. Всего же с начала реализации второй части федерального проекта УЦН “Ростелеком” установил и запустил в эксплуатацию в регионе уже 25 базовых станций мобильной связи», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Сегодня наличие услуг мобильной связи и интернета напрямую влияет на уровень качества жизни людей. Доступ к цифровым технологиям значительно расширяет возможности в бытовом плане, позволяет использовать удобные современные решения для профессиональной или предпринимательской деятельности. Проект УЦН 2 стирает границы между сельскими и городскими жителями. Благодаря его реализации каждому человеку вне зависимости от места проживания становятся доступны услуги устойчивой мобильной связи и высокоскоростного интернета», – дополнил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.

Старинная деревня Тухомичи находится на юге Новгородской области в живописном месте. Расстояние до Великого Новгорода составляет порядка 240 км, а районный центр – город Холм – расположен в 36 км от деревни. Сейчас в Тухомичах проживает чуть больше 100 человек, однако в период дачного сезона и летних каникул количество жителей значительно увеличивается. В деревне сохранилось здание усадебного дома, построенное в начале XIX века. В настоящий момент ведется его реставрация.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет в малых населенных пунктах.