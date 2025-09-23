Общество

Госдума одобрила запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной 2 апреля.

Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, пишет РИА Новости.

Правительство РФ ранее поддержало законопроект, отметив, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой.

Кроме того, кабмин считает целесообразным проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак.