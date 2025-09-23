Псковcкая обл.
Общество

В Псковской области хотят переименовать деревни Волышево и Машарино

24.09.2025 14:55|ПсковКомментариев: 0

Населенные пункты Порховского и Новосокольнического муниципальных округов предлагают переименовать для устранения технической ошибки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос о внесении изменений в законы «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Порховский район"» и «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новосокольнического муниципального района Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 24 сентября.

Фото: Псковское областное Собрание 

В Псковской области были образованы муниципальные образования - Порховский муниципальный округ и Новосокольнический муниципальный округ.

При применении закона № 2490-ОЗ и закона № 2598-ОЗ было выявлено несоответствие приведенных в указанных законах области наименований населенных пунктов «Волышово» и «Мошарино», входящих в состав вновь образованных муниципальных образований, и наименований тех же населенных пунктов, приведенных в Государственном каталоге географических названий, формирование которого осуществляет Росреестр.

Наименования населенных пунктов в законе № 2490-ОЗ и законе № 2598-ОЗ были указаны в соответствии с наименованиями, предусмотренными в законе Псковской области от 28.02.2005 № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области», принятом до формирования каталога.

В целях устранения выявленных технических ошибок в наименованиях отдельных населенных пунктов проектом закона предлагается в законе №2490-ОЗ наименование деревни «Волышево» заменить наименованием «Волышово» и в законе № 2598-ОЗ наименование деревни «Машарино» - наименованием «Мошарино». 

Наименования данных населенных пунктов указываются, в том числе, на созданной Росреестром публичной кадастровой карте России, в соответствии с каталогом.

По итогам обсуждения вопроса было принято решение собрать рабочую группу по выявления подобных коллизий. 

Председатель комитета Алексей Севастьянов призвал поддержать данный законопроект.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
