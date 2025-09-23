Общество

Детскую площадку на Запсковье требуют отремонтировать через суд

Арбитражный суд Псковской области назначил на 22 октября предварительное и судебное заседания по делу №А52-4465/2025. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, спор связан с выявленными дефектами на детской спортивной площадке на Сиреневом бульваре и улице Звездной в Пскове.

Фото: архив ПЛН

Спор возник между муниципальным казенным учреждением Пскова «Специализированный заказчик» и индивидуальным предпринимателем А. В. Трусовым, который по контракту выполнял работы по благоустройству спортивной площадки у домов №№11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов №№12, 14, 16 на улице Звездной.

В декабре 2024 года заказчик выявил дефекты в выполненных работах: отломаны сварные соединения труб, произошло отслоение краски, образовалась ржавчина. Заказчик потребовал в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные дефекты, однако предприниматель этого не сделал.

В связи с этим заказчик обратился в арбитражный суд с иском об обязательстве устранить недостатки, взыскании неустойки и суммы штрафа.