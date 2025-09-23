Общество

Псковское отделение «Деловой России» и Петербургский госуниверситет начали сотрудничать

«Деловая Россия» и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, направленное на развитие молодежного предпринимательства в Псковской области и активное участие университетских экспертов и студентов в социально-экономическом развитии региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении «Деловой России».

Фотографии: Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Документ подписали председатель псковского отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и первый проректор по молодежной политике СПбГУ Александр Бабич.

«Это соглашение знаменует собой мощный шаг к системному открытому сотрудничеству между ведущими образовательными учреждениями и бизнес-сообществом. Особое внимание уделено привлечению талантливой молодежи университетов, которые являются лучшими в стране, к реализации значимых региональных проектов и государственной политики в сфере предпринимательства», - уточнили в отделении.

«"Деловая Россия" объединяет в своих рядах лучшие университеты, поддерживая их в подготовке квалифицированных кадров и воплощении инновационных идей в жизнь. Это партнерство способствует обмену опытом, укреплению деловых контактов и развитию равных, взаимоуважительных отношений, которые служат драйвером социально-экономического прогресса регионов и всей страны», - добавили в объединении.