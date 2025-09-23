Общество

Стартует первая после депутатских каникул сессия Псковского областного Собрания

Стартует очередная 47-я сессия Псковского областного Собрания. Заседание началось в четверг, 25 сентября, в 11:00 в актовом зале правительства региона. Видеотрансляцию сессии можно смотреть на сайте Собрания и в группе регионального парламента «ВКонтакте».

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Утверждённая повестка дня включает 10 вопросов. Парламентариям предстоит рассмотреть предлагаемые губернатором изменения в действующее областное законодательство. Законопроекты касаются областного бюджета на 2025 год, Счётной палаты Псковской области, преобразования муниципальных образований и социального обслуживания граждан.

По инициативе председателя Собрания Александра Котова также будет рассмотрен план законопроектных работ Собрания на второе полугодие 2025 года.