Названия деревень Волышево и Машарино в Псковской области скорректируют

Населенные пункты Порховского и Новосокольнического муниципальных округов переименуют для устранения технической ошибки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, изменения в законы «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Порховский район"» и «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новосокольнического муниципального района Псковской области» приняли на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 сентября.

Фото: Псковское областное Собрание

В Псковской области были образованы муниципальные образования — Порховский муниципальный округ и Новосокольнический муниципальный округ.

При применении закона № 2490-ОЗ и закона № 2598-ОЗ было выявлено несоответствие приведенных в указанных законах области наименований населенных пунктов «Волышово» и «Мошарино», входящих в состав вновь образованных муниципальных образований, и наименований тех же населенных пунктов, приведенных в Государственном каталоге географических названий, формирование которого осуществляет Росреестр.

Наименования населенных пунктов в законе № 2490-ОЗ и законе № 2598-ОЗ были указаны в соответствии с наименованиями, предусмотренными в законе Псковской области от 28.02.2005 № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области», принятом до формирования каталога.

В целях устранения выявленных технических ошибок в наименованиях отдельных населенных пунктов проектом закона предлагается в законе № 2490-ОЗ наименование деревни «Волышево» заменить наименованием «Волышово» и в законе № 2598-ОЗ наименование деревни «Машарино» — наименованием «Мошарино».

Наименования данных населенных пунктов указываются, в том числе, на созданной Росреестром публичной кадастровой карте России, в соответствии с каталогом.

Во втором чтении «за» проголосовали 15 депутатов. Восемь не голосовали.

«Закон принимается», — сказал председатель Собрания Александр Котов.