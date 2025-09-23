Общество

Приставы проведут выездной прием граждан в Великих Луках

29 сентября с 12:00 до 13:00 в отделении судебных приставов по городу Великие Луки и в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов пройдет выездной приём граждан по вопросам взыскания алиментных платежей УФССП России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФССП России по Псковской области

Прием проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области — заместитель главного судебного пристава Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева.

Предварительная запись на прием по телефонам: