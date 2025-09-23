Общество

Антон Мороз принял участие в конкурсе профессионального мастерства «Строймастер»

Впервые за всю историю конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в состязаниях приняли участие президент НОСТРОЙ Антон Глушков, вице-президент НОСТРОЙ, координатор НОСТРОЙ по СЗФО, победитель довыборов депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз и координатор НОПРИЗ по СЗФО, член Совета НОПРИЗ Александр Вихров, сообщили в Telegram-канале компании.

Видео: «Национальное объединение строителей» / Telegram-канал

«Соревнования в рубашках» прошли в стенах Санкт-Петербургского колледжа Метростроя. Организаторы отметили, что выбор места символичен — ровно 15 лет назад в Северной столице прошел первый региональный этап конкурса «Строймастер».

В условиях ограниченного времени эксперты возводили кирпичную кладку по заданному модулю. Победу одержал президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Ему удалось соблюсти все качественные параметры конструкции.