Общество

«Дары осени» показали в Псковском филиале Университета ФСИН России

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась выставка «Дары осени», сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В мероприятии приняли участие сотрудники и курсанты образовательной организации, представив двести экспонатов, изготовленных из овощей, фруктов и сезонных материалов.

По итогам конкурса-выставки жюри были определены победители и призеры в номинациях «Бабушкин погребок», «Осенняя палитра, пейзаж», «Цветочная фантазия», «Рекордсмен», «Пряный пирожок».

«Все участники мероприятия, направленного на творческое самовыражение сотрудников и курсантов, от души постарались, проявив способности не только в кулинарном, но и в изобразительном искусстве. Работы, выполненные из природных материалов, с использованием плодов, овощей и фруктов, получились очень эстетичными, а осенние заготовки – вкусными. Победителей выбрать было сложно: все экспонаты – яркие, креативные!» – отметил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, награждая дипломами победителей и призеров конкурса.