Общество

РАН: На Солнце в субботу ожидается повышенная вспышечная активность

Активность вспышек на Солнце в субботу будет существенно повышенной, кроме того, имеется возможность для дальнейшего её роста, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — существенно повышенная с возможностью дальнейшего роста», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

В течение минувших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность уже была существенно повышена. При этом возможные риски для Земли были неясны, уточнили в лаборатории, пишет РИА Новости.