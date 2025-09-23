Осенняя ярмарка прошла Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе отметили окончание сельскохозяйственного сезона яркой ярмаркой, посвящённой результатам труда агропромышленного комплекса, сообщили глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

«"Осенняя ярмарка" — это красочное завершение уходящего сельхозсезона, насыщенное ароматом плодов земли, теплом человеческих рук и счастьем от собранного урожая. Радует видеть всех участников ярмарки, выразить огромную благодарность каждому, кто вкладывает силы и душу в земледелие — будь то представители крупных сельскохозяйственных предприятий или владельцы личных подсобных и фермерских хозяйств. Благодаря вашему труду наши столы украшаются свежей продукцией: овощами, фруктами, мясом, молоком, хлебом, мёдом и многим другим. Несмотря на непростые погодные условия лета, сотрудники отрасли справились достойно, выпустив достойную продукцию», — подчеркнула Оксана Филиппова.