Общество

Shaman подтвердил существование партии «Мы»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подтвердил существование партии «Мы».

«Партия «Мы» существует. Это не шутка», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Shaman сделал своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, необычный подарок на день рождения — партию «Мы».

По его словам, они с Мизулиной не успели отметить это событие в связи с подготовкой к международному музыкальному конкурсу «Интервидение», пишет РИА Новости.

«Мы спонтанно решили отметить это событие здесь, в Коломне, с людьми. Устроили гуляния с песнями и танцами, накрыли стол, блины, самовары», — рассказали на видео Shaman и Мизулина.