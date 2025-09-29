Общество

В России отмечают День интернета

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. На международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.

Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным Mediascope, в июне 2023 интернетом в России пользовалось 83% населения в возрасте старше 12 лет или 101,4 миллиона человек. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуются более 75% жителей. А одной из крупнейших интернет-активностей являются социальные сети, где россияне в среднем проводят около часа в день, пишет calend.ru.

Причём большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь изменится значительно, и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. А по мнению представителей российской власти, доступность интернета — один из факторов экономического благополучия и уровня жизни граждан. Поэтому постоянно ведется работа по развитию инфраструктуры российских регионов (особенно удаленных и труднодоступных) для бесперебойного и быстрого доступа их жителей к интернету.

Согласно данным экспертов, в 2023 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты, количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.

В 1998 году Всемирный день интернета санкционирован папой Иоанном Павлом II. Святой покровитель интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2003 года таким считается святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. Поэтому во многих странах мира праздник сети отмечается 4 апреля — в день вознесения святого Исидора Севильского.