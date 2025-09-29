Общество

Росгвардейцы Псковской области прослушали лекцию участника СВО

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в патриотической лекции при участии Всероссийского общества «Знание» по теме: «Встреча с ветераном специальной военной операции» в библиотеке «БиблиоЛюб» 29 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Перед росгвардейцами выступил лектор общества «Знание», бывший военнослужащий 116-й «стальной» бригады Евгений Дорошенко. Сотрудники ведомства услышали истории подвигов от участника специальной военной операции, обсудили вместе, что такое патриотизм.

В завершение встречи росгвардейцы поблагодарили Евгения Дорошенко за искреннюю и познавательную лекцию о героических подвигах.