Общество

В России появится словарь по общению с людьми с инвалидностью

Толковый словарь этичных и неэтичных слов, которые рекомендуется употреблять в отношении людей особыми потребностями появится в России. Речь, например, о людях с инвалидностью, другой культуры, языка или национальности, а также молодых родителях и представителях старшего поколения. Глоссарий этичной лексики планируют презентовать 30 сентября 2025 года Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», благотворительные фонды «Абсолют-Помощь» и «Свет» и Центр толерантности Еврейского музея в Москве.

Над документом более трех месяцев работала команда, в которую вошли лингвисты, социологи, представители более 40 некоммерческих организаций.

Это методическое пособие — инструмент прежде всего для корпоративных команд и руководителей, в команде которых есть люди с разного рода особыми потребностями», — объяснили разработчики.

В толковом словаре также есть объяснения, почему складываются фобии тех или иных различий, к чему ведет неправильное употребление слов и какой нежелательный контекст могут иметь привычные выражения,пишут «Известия».

Сейчас на рынке труда людям с инвалидностью по-прежнему сложно устроиться на достойную работу, отметила нейропсихолог Мария Тодорова.

«Основные проблемы связаны в том числе с отношением внутри коллектива. Иногда человек оказывается в ситуации, когда к нему применяют слова или определения, которые он воспринимает как уничижительные или резкие, даже если произносящий этого не имел в виду. Именно поэтому важно быть тактичными и внимательными к языку, которым мы пользуемся», — подчеркнула она.

Глоссарий, по ее словам, может стать важным подспорьем для работодателей и сотрудников.