Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Развитие Силово-Медведево
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
Вакансии Россети
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 29.09.2025 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 30.09.2025 09:000 В ГД предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя 30.09.2025 08:200 Псковский омбудсмен принял участие в совещании о защите прав человека в России 30.09.2025 08:000 В России появится словарь по общению с людьми с инвалидностью  30.09.2025 07:000 В России отмечают День интернета 29.09.2025 22:000 Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский омбудсмен принял участие в совещании о защите прав человека в России

30.09.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В Москве прошло Всероссийское совещание уполномоченных по правам человека по теме: «Государственная система защиты прав человека современной России: 5 лет, посвященное пятилетию принятия Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». В нём приняли участие омбудсмены всех 89 регионов России и 5 уполномоченных по правам коренных малочисленных народов, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Псковский омбудсмен 

С приветствием к участникам совещания обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Он, в частности, отметил:

«Институт уполномоченных по правам человека активно укреплялся. Важным шагом в его развитии стало принятие в 2020 году Федерального закона "О региональных уполномоченных по правам человека в Российской Федерации", который расширил возможности для защиты прав, свобод и законных интересов наших граждан. Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека. В том числе своевременно предоставлять правовую поддержку, содействовать в надлежащем обеспечении социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. И, конечно, следует принципиально реагировать на любые нарушения в сфере уголовно-правового и уголовно-исполнительного законодательства, эффективнее использовать предусмотренные законом инструменты по защите прав граждан в судах. Рассчитываю, что высказанные в ходе Всероссийского совещания предложения и рекомендации послужат решению стоящих перед вами многоплановых задач».

В совещании приняли участие: начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова; аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова; директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Лукьянцев.

Выступая на совещании, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова особо подчеркнула: «Главный результат пятилетки – институт омбудсменов в регионах состоялся. Мы создали собственную систему государственной правозащиты, намного более эффективную и прогрессивную, чем на Западе.

Вот лишь некоторые факты: за 5 лет количество обращений к моим коллегам увеличилось более чем в полтора раза. Ими рассмотрено более 200 тыс. обращений. По их инициативе отменены или пересмотрены сотни незаконных решений, касающихся постановки на жилищный учет, переселения из аварийного жилья, отказов в возбуждении уголовного дела, увольнения.

Но время не стоит на месте. Сегодня вместе с депутатами и сенаторами наметили план дальнейшей работы по совершенствованию нашей деятельности. Он включает в себя:

  • расширение круга лиц, чьи решения могут обжаловать уполномоченные;
  • закрепление процессуального статуса омбудсменов;
  • законодательное закрепление задач и функций уполномоченных в период действия особых условий (пандемии, СВО, стихийные бедствия и т.п.);
  • определение правового статуса рабочего аппарата уполномоченного».

В ходе Всероссийского совещания региональные уполномоченные по правам человека представили свой комплексный анализ правоприменительной практики обсуждаемого федерального закона, а также ряд предложений по его совершенствованию. Эти предложения направлены на повышение эффективности деятельности региональных омбудсменов и расширение правовых средств защиты граждан в случае выявления нарушений.

Как отметил по итогам совещания псковский омбудсмен Дмитрий Шахов: «Федеральный закон, который на системной основе урегулировал статус, компетенцию и полномочия региональных уполномоченных по правам человека по защите и восстановлению прав наших граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства, был принят впервые. Он создал правовые основы для функционирования новой для России системы государственной защиты прав и свобод граждан, а также определил правовые механизмы их восстановления со стороны региональных омбудсменов. Как показала практика применения в регионах этого закона за 5 лет, он стал достаточно эффективным механизмом обеспечения дополнительных гарантий прав граждан в нашей стране, особенно это стало очевидным с начала проведения специальной военной операции, где региональные омбудсмены приняли на себя значительный поток обращений наших граждан – участников СВО и членов их семей. Сегодня федеральный и региональные уполномоченные во взаимодействии с Министерством обороны России и другими федеральными органами власти определили систему механизмов и средств защиты прав участников СВО и членов их семей, которые позволяют своевременно исправлять недоработки и ошибки в работе отдельных органов военного управления и оперативно реагировать на запросы граждан.

Конечно, практика применения закона показала, что есть возможность его совершенствования, чтобы повысить еще больше эффективность деятельности региональных уполномоченных, особенно в части повышения статуса их рабочего аппарата в целях привлечения к работе высококвалифицированных специалистов. Возможно, стоит наделить и рядом дополнительных полномочий, которые сегодня есть у федерального омбудсмена. Но могу сказать, что и действующие нормы закона ещё не все используются на 100%, поскольку сегодня отсутствует единообразная практика для всех регионов, своеобразный правовой пробел, как раз в статусе аппарата и его сотрудников. Наши сотрудники должны быть наиболее доступными для граждан и стать эффективными помощниками для них по защите и восстановлению прав и свобод наряду с региональным омбудсменом».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 49 человек
30.09.2025, 09:410 Нежилое здание горело на улице Южной в Острове 30.09.2025, 09:300 Минпромторг: Корректировка расчета утильсбора не повлияет на цену отечественных авто 30.09.2025, 09:150 Огнеборцы ликвидировали возгорание нежилого дома на улице Южной в Острове 30.09.2025, 09:000 В ГД предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
30.09.2025, 08:400 Зарплаты бюджетников в России повысят на 7,6% с 1 января 2026 года 30.09.2025, 08:200 Псковский омбудсмен принял участие в совещании о защите прав человека в России 30.09.2025, 08:000 В России появится словарь по общению с людьми с инвалидностью  30.09.2025, 07:300 Вселенские бабьи именины: День Веры, Надежды и Любови
30.09.2025, 07:000 В России отмечают День интернета 29.09.2025, 22:000 Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна 29.09.2025, 21:380 Два автомобиля конфисковали в Великих Луках судебные приставы 29.09.2025, 21:270 Труженики села продолжают работу на полях Псковского района
29.09.2025, 21:020 В Госдуме предложили ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков 29.09.2025, 20:370 Учащиеся изборского лицея провели в музее-заповеднике «Изборск» «КЛАССный день» 29.09.2025, 20:260 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре. ВИДЕО 29.09.2025, 20:040 Сирены включат в Псковской области 1 октября
29.09.2025, 19:420 Выставочный проект «Придумано и сделано в России» продемонстрируют в Изборске 29.09.2025, 19:280 Более 50 псковских студентов стали участниками образовательного интенсива «В курсе» 29.09.2025, 19:100 В псковской «Альме» стартует «Неделя кофе» 29.09.2025, 18:450 Почти 180 человек приняли участие в соревнованиях по кикбоксингу и первенству Пскова по рукопашному бою
29.09.2025, 18:200 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски 29.09.2025, 18:000 В Пскове волонтеры собрали более 500 высказываний в рамках проекта «Цитаты из Курбатова» 29.09.2025, 17:500 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО 29.09.2025, 17:460 Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове
29.09.2025, 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 29.09.2025, 17:370 В Псковской области мошенники похитили у жителей более 3,5 млн рублей 29.09.2025, 17:310 Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России» 29.09.2025, 17:270 Ансамбль псковского ФСБ «Труворов рубеж» выступил в Петербурге
29.09.2025, 17:170 День в истории ПЛН. 29 сентября 29.09.2025, 17:060 Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа 29.09.2025, 16:560 Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени 29.09.2025, 16:430 Росгвардейцы Псковской области прослушали лекцию участника СВО
29.09.2025, 16:410 Более 100 аграриев уже зарегистрировались на областную сельхозярмарку в Пскове 29.09.2025, 16:370 В Пскове несколько десятков домов могут не получить отопление вовремя 29.09.2025, 16:330 В Пскове пройдет патриотический флешмоб «#Россия89» 29.09.2025, 16:300 Ученики из Великих Лук поддержали акцию помощи бездомным животным
29.09.2025, 16:070 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сумки за 700 тысяч рублей 29.09.2025, 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 29.09.2025, 15:520 «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? ВИДЕО 29.09.2025, 15:430 Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны
29.09.2025, 15:360 Псковский «Дракон» занял второе место в «Юнтоловской регате» в Петербурге 29.09.2025, 15:220 «Дневной дозор»: Как оценивается градостроительная политика в Пскове? 29.09.2025, 15:180 В футбольном клубе «Псков» оценили перспективы подозреваемого в хищении экс-директора 29.09.2025, 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
29.09.2025, 14:590 Житель Псковской области отправится в колонию на 13 лет за госизмену 29.09.2025, 14:530 Порховский округ и областное правительство победили на фестивале ГТО среди госслужащих 29.09.2025, 14:500 Псковская область присоединится к федеральному проекту «Важно не начать!» 29.09.2025, 14:420 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября
29.09.2025, 14:400 Стали известны имена победителей игры для юных псковичей «Дорогами Курбатова» 29.09.2025, 14:350 Путин подписал указ об осеннем призыве 29.09.2025, 14:310 Иван Штылин: В ФК «Псков» у тренеров хромают вопросы дисциплины 29.09.2025, 14:240 В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение
29.09.2025, 14:230 Ремонт крыш круглый год: новые технологии приходят в коммунальное хозяйство Пскова 29.09.2025, 14:120 Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33 29.09.2025, 14:100 Mercedes опрокинулся на дороге Псков – Гдов, пострадали двое 29.09.2025, 13:590 «Культурные выходные» устроили в Дно преподаватели и студенты колледжа искусств
29.09.2025, 13:530 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Леона Поземского 29.09.2025, 13:520 «Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET 29.09.2025, 13:440 1,3 тысячи человек отправили посылки поездами из Пскова и Великих Лук за январь-август 29.09.2025, 13:290 Сотрудники псковской Росгвардии за выходные предотвратили серию хищений из ТЦ
29.09.2025, 13:240 «Моглино». Мягкий перезапуск 29.09.2025, 13:230 В Пскове на улице Чудской автомобиль «запрыгнул» на разделительную полосу 29.09.2025, 13:130 Новый директор ФК «Псков»: К сожалению, темы спортивных результатов отошли на второй план 29.09.2025, 13:080 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов ушел с поста председателя Арбитражного суда Калужской области
29.09.2025, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома 29.09.2025, 12:520 Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО 29.09.2025, 12:450 Баня горела в порховской деревне Боровичи 29.09.2025, 12:440 Псковская область остро нуждается в рабочих и производственниках — аналитики
29.09.2025, 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления 29.09.2025, 12:250 Жильцы потушили возгорание в великолукской квартире до приезда пожарных 29.09.2025, 12:200 Псковская область заняла 55 место в РФ по доступности ипотеки 29.09.2025, 12:130 «Водоканал» предупреждает о временном отключении воды в Великих Луках
29.09.2025, 12:060 Выходной день объявлен на объектах псковского музея 29 сентября 29.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? 29.09.2025, 11:570 Женщина пострадала при пожаре в опочецкой деревне Бабкино 29.09.2025, 11:550 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru