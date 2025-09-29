Общество

Псковский омбудсмен принял участие в совещании о защите прав человека в России

В Москве прошло Всероссийское совещание уполномоченных по правам человека по теме: «Государственная система защиты прав человека современной России: 5 лет, посвященное пятилетию принятия Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». В нём приняли участие омбудсмены всех 89 регионов России и 5 уполномоченных по правам коренных малочисленных народов, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Псковский омбудсмен

С приветствием к участникам совещания обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Он, в частности, отметил:

«Институт уполномоченных по правам человека активно укреплялся. Важным шагом в его развитии стало принятие в 2020 году Федерального закона "О региональных уполномоченных по правам человека в Российской Федерации", который расширил возможности для защиты прав, свобод и законных интересов наших граждан. Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека. В том числе своевременно предоставлять правовую поддержку, содействовать в надлежащем обеспечении социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. И, конечно, следует принципиально реагировать на любые нарушения в сфере уголовно-правового и уголовно-исполнительного законодательства, эффективнее использовать предусмотренные законом инструменты по защите прав граждан в судах. Рассчитываю, что высказанные в ходе Всероссийского совещания предложения и рекомендации послужат решению стоящих перед вами многоплановых задач».

В совещании приняли участие: начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова; аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова; директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Лукьянцев.

Выступая на совещании, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова особо подчеркнула: «Главный результат пятилетки – институт омбудсменов в регионах состоялся. Мы создали собственную систему государственной правозащиты, намного более эффективную и прогрессивную, чем на Западе.

Вот лишь некоторые факты: за 5 лет количество обращений к моим коллегам увеличилось более чем в полтора раза. Ими рассмотрено более 200 тыс. обращений. По их инициативе отменены или пересмотрены сотни незаконных решений, касающихся постановки на жилищный учет, переселения из аварийного жилья, отказов в возбуждении уголовного дела, увольнения.

Но время не стоит на месте. Сегодня вместе с депутатами и сенаторами наметили план дальнейшей работы по совершенствованию нашей деятельности. Он включает в себя:

расширение круга лиц, чьи решения могут обжаловать уполномоченные;

закрепление процессуального статуса омбудсменов;

законодательное закрепление задач и функций уполномоченных в период действия особых условий (пандемии, СВО, стихийные бедствия и т.п.);

определение правового статуса рабочего аппарата уполномоченного».

В ходе Всероссийского совещания региональные уполномоченные по правам человека представили свой комплексный анализ правоприменительной практики обсуждаемого федерального закона, а также ряд предложений по его совершенствованию. Эти предложения направлены на повышение эффективности деятельности региональных омбудсменов и расширение правовых средств защиты граждан в случае выявления нарушений.

Как отметил по итогам совещания псковский омбудсмен Дмитрий Шахов: «Федеральный закон, который на системной основе урегулировал статус, компетенцию и полномочия региональных уполномоченных по правам человека по защите и восстановлению прав наших граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства, был принят впервые. Он создал правовые основы для функционирования новой для России системы государственной защиты прав и свобод граждан, а также определил правовые механизмы их восстановления со стороны региональных омбудсменов. Как показала практика применения в регионах этого закона за 5 лет, он стал достаточно эффективным механизмом обеспечения дополнительных гарантий прав граждан в нашей стране, особенно это стало очевидным с начала проведения специальной военной операции, где региональные омбудсмены приняли на себя значительный поток обращений наших граждан – участников СВО и членов их семей. Сегодня федеральный и региональные уполномоченные во взаимодействии с Министерством обороны России и другими федеральными органами власти определили систему механизмов и средств защиты прав участников СВО и членов их семей, которые позволяют своевременно исправлять недоработки и ошибки в работе отдельных органов военного управления и оперативно реагировать на запросы граждан.

Конечно, практика применения закона показала, что есть возможность его совершенствования, чтобы повысить еще больше эффективность деятельности региональных уполномоченных, особенно в части повышения статуса их рабочего аппарата в целях привлечения к работе высококвалифицированных специалистов. Возможно, стоит наделить и рядом дополнительных полномочий, которые сегодня есть у федерального омбудсмена. Но могу сказать, что и действующие нормы закона ещё не все используются на 100%, поскольку сегодня отсутствует единообразная практика для всех регионов, своеобразный правовой пробел, как раз в статусе аппарата и его сотрудников. Наши сотрудники должны быть наиболее доступными для граждан и стать эффективными помощниками для них по защите и восстановлению прав и свобод наряду с региональным омбудсменом».