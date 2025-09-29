Общество

Скончался композитор Юрий Чернавский, автор музыки к фильму «Выше Радуги»

Автор песен к фильму «Выше Радуги», композитор Юрий Чернавский умер в возрасте 77 лет, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Фото: РИА Новости

«Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский – замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», – говорится в сообщении.

Причина смерти композитора не указана, информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

«Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем – в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания», – говорится в заключении.

Чернавский выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах СССР. Сотрудничал с известными советскими, такими как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, продюсировал крупные музыкальные фестивали и проекты. Он написал такие песни, как «Маргарита», «Робинзон», «Зурбаган», «Острова» и другие. Последние годы проживал в США, пишет РИА Новости.