Общество

Псковский СУ СК заключил соглашение с Северо-Западной Гострудинспекцией

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня и руководитель Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции Игорь Беляев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СК.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в вопросах защиты трудовых прав граждан и противодействия правонарушениям в сфере трудового законодательства. Документ закрепляет механизм совместной работы, предусматривающий обмен информацией и материалами о выявленных нарушениях в данной сфере.

Особое внимание будет уделяться работе по выявлению и погашению задолженности по заработной плате и расследованию несчастных случаев на производстве. Сотрудничество охватывает и иные социально значимые вопросы, напрямую затрагивающие интересы жителей региона.

«Подписание соглашения стало важным шагом в развитии конструктивных межведомственных отношений. Совместная работа позволит оперативно выявлять и пресекать правонарушения, способствовать укреплению законности, прозрачности и справедливости, а также обеспечивать защиту государственных интересов и прав граждан», - уточнили в СУ СК.