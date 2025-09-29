Общество

Переманить квалифицированного рабочего стоит на 36% больше его текущей зарплаты — опрос

Чтобы переманить квалифицированного рабочего в свою компанию, работодателю необходимо предложить зарплату в среднем на 36% выше текущей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей рабочих специальностей из всех округов страны.

Наибольшее число респондентов готовы сменить работодателя только при росте дохода более чем на 50% (19%) или в диапазоне 35—50% (18%). И лишь 8% опрошенных согласны на переход без увеличения зарплаты, что свидетельствует о крайней степени неудовлетворенности их текущими условиями труда.

Запросы на зарплатную надбавку варьируются в зависимости от возраста. На меньший процент надбавки согласны работники в возрасте до 35 лет — в среднем 34%. Рабочие 35—45 лет ожидают повышения в среднем на 35%. Наибольшие запросы демонстрируют респонденты в возрасте 45 лет и старше, их средний ожидаемый прирост заработной платы для перехода составляет 37%. При этом молодежь реже готова менять работу без повышения оплаты (4% против 9–10% в старших группах).

Сумма ожидаемой надбавки также сильно зависит от конкретной специальности. Наибольшие запросы у монтажников (42%), а также сварщиков, электромонтажников и механиков (по 40%). Наименьшие ожидания у операторов станков с ЧПУ (30%), машинистов экскаватора (33%) и электромонтеров (35%). При этом доля тех, кто готов уйти без повышения зарплаты, максимальна среди токарей, стропальщиков и автомехаников (20, 19 и 17% соответственно) и минимальна среди наладчиков (3%).

Высокая цена перехода (плюс от 38 до 42%) характерна для профессий, где зафиксирован значительный рост медианной заработной платы за год: монтажников (зарплаты в Москве за год выросли на 28%), электромонтажников и механиков (плюс по 20% к медианной зарплате за год). Напротив, более низкие требования к надбавке (30—35%) демонстрируют группы с относительно скромной динамикой оплаты труда: машинисты экскаватора (+8% за год), стропальщики (+11%), электромонтеры (+12%) и операторы станков с ЧПУ (+14%).

Стоит отметить, что за год средние рыночные зарплатные предложения в Москве для квалифицированных рабочих в промышленности выросли на 11,9%, в строительстве — на 11%. Таким образом, цена перехода в 3 раза превышает размер индексации на старом месте.