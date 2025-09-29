Общество

Второй этап конкурса «Народный участковый» пройдет в октябре в Псковской области

Второй этап конкурса «Народный участковый» пройдет в Псковской области с 7 по 16 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. На первом этапе были выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе региона.

Второй этап проходит в виде голосования жителей, которые выберут «Народного участкового» Псковской области.

Голосование пройдет на интернет-сайте УМВД России по региону, где также размещена информация и фотографии участников.

Победитель второго этапа, набравший наибольшее количество голосов, будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса.