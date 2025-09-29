Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Татьяной Фомченковой

Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о старте учебного года и нового парламентского сезона. Каких сфер касаются основные изменения в областном бюджете, принятые на сентябрьской сессии? Нужно ли вводить единую школьную форму? Как снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества образования? Какие задачи Татьяна Фомченкова ставит перед собой на старте нового парламентского сезона?