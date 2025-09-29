Общество

Школа моделей «Созвездие» объединяет таланты в Пскове

Школа моделей «Созвездие» — это целый творческий мир, объединяющий таланты из Пскова и не только. Об этом рассказала руководитель проекта Елена Горячева в программе «Грани развития» в эфире «ПЛН FM».

«Проект включает конкурс детских талантов и красоты, журнал "Созвездие" и платформу "Атмосфера". Школа была создана из-за нехватки профессиональных моделей разных возрастов и параметров, — поделилась Елена Горячева.

Занятия проходят по выходным в студии по адресу: площадь Ленина, дом 1, и в салоне «Харизма» по адресу: улица Труда, дом 58.

В школу принимают детей от пяти лет, а для участия в показах и фотосессиях возраст и параметры могут варьироваться в зависимости от задач.

«Созвездие» предлагает обучение для разных типов моделей — подиумных, фотомоделей, видеомоделей и топ-моделей, формируя комплексные профессиональные навыки.